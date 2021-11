De Groot: geen link tussen brand in oude kippenslachterij en afpersingszaak

Video Oude kippen­slach­te­rij waar zeer grote brand woedde is van fruithan­del De Groot

HEDEL - Een zeer grote brand heeft zondagmiddag gewoed in een oude kippenslachterij aan de Molendijk in Hedel. Het gaat volgens gegevens van het kadaster om een pand van fruithandel De Groot Fresh Group. De politie wil daar geen verdere toelichting over geven. De woordvoerder van de veiligheidsregio meldde rond 14.45 uur dat de brand onder controle is.

28 november