De helpende hand van Dien van de Werken (71) uit Nederhemert rust nooit

Peter de Vries: 24 jaar voor het CDA in de raad

26 april KERKDRIEL - Peter de Vries (58) uit Rossum is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding vanwege het 24-jarige lidmaatschap van de gemeenteraad. Sinds 1994 voor het CDA in de raad van Rossum en sinds de herindeling van 1999 van Maasdriel. Sinds de verkiezingen van 2018 is De Vries wethouder, waarbij hij onder meer verantwoordelijk is voor woningbouw. Ook heeft hij te dealen met de politiek gevoelige geitenkwestie. Tevens is hij bestuurslid van het projectbureau voor de herstructurering van de tuinbouw.