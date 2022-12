De ‘Moeder van GVV’63’: Bartje Bambacht was de supervrijwilliger van de club

Vermeend drugshande­laar Jan M. ‘weet niets’ van brand, schietinci­dent en explosie in Haaften

Vermeend drugssmokkelaar Jan M. is niet door de politie gehoord over de recente geweldsmisdrijven in het Gelderse Haaften. Dat zegt zijn advocaat desgevraagd tegen De Gelderlander.

30 november