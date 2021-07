De natuur als openbaar toilet voor campers bij Slot Loevestein, ‘hoe kunnen mensen zó dom zijn?’

Kasteel­plein Hedel moet groen en overzichte­lijk dorpshart worden

1 juli HEDEL - Het Kasteelplein in Hedel is nu nog te veel een plek waar hangjongeren zich schuil kunnen houden en onttrekken aan de sociale controle. Dat moet veranderen, vinden de mensen die zich woensdagavond bogen over het schetsontwerp dat van het plein en de omgeving is gemaakt. ,,Met meer verlichting zijn we al een heel eind”, aldus een omwonende.