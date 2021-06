De Poorterij komt met zomerprogramma

ZALTBOMMEL - Menig theater beschouwt het seizoen als verloren en start pas na de zomervakantie weer op. Dat geldt niet voor De Poorterij in Zaltbommel. Daar staan in juni en juli meerdere voorstellingen gepland. ,,Dat geeft gelukkig weer wat reuring.”

Nu na de lockdown de deuren van De Poorterij in Zaltbommel weer onder voorwaarden open mogen, gaan meteen de voorstellingen weer van start. Directeur Ivo van Harmelen heeft bewust voor een bescheiden zomerprogrammering gekozen. ,,Allereerst omdat we blij zijn dat we weer bezoekers mogen ontvangen, maar ook om in de aanloop naar de start van het nieuwe seizoen in september rustig te kunnen opstarten. We hebben toch een tijd helemaal stil gelegen.”

Programma

En dus speelt singer-songwriter Tim Knol op donderdag 24 juni zijn theaterconcert Lost & Found acoustic en staat op vrijdag 25 juni cabaretier Andries Tunru op de planken met de voorstelling In Theorie. Op zaterdag 26 juni is het Zaltbommelse podium voor Where Are We Now van zanger en entertainer Sven Ratzke.

Barrie Stevens speelt twee keer I’m an Artist, de voorstelling die hij eerder in De Poorterij samenstelde en oefende. ,,Barrie wil heel graag voor de eerste keer in Zaltbommel spelen en dat willen wij ook”, legt Van Harmelen uit. ,,Op deze manier geven we elkaar dus eigenlijk een cadeautje.” De voorstellingen van Stevens zijn op zaterdagavond 3 en zondagmiddag 4 juli.

Steuntje in de rug

Multi-instrumentalist Diederik Ensink speelt zondagmiddag 4 juli op het binnenterrein achter De Poorterij. Hiermee luidt het theater de zomervakantie in. ,,En het is een steuntje in de rug voor onze buren, want voor de horeca was het ook een zware periode", aldus Van Harmelen. Deze voorstelling is gratis, maar er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

De overige nog beschikbare kaarten zijn te koop via de vernieuwde website van De Poorterij. Vooralsnog mogen er per voorstelling vijftig mensen in de zaal, en later mogelijk iets meer. ,,Vanaf 6 september hopen wij de deuren weer normaal te mogen openen", zegt Van Harmelen. De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen start op 30 juni.