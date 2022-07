De Ring bijna klaar voor nog onbekende groep asielzoekers; sober verblijf maar in ieder geval een bed

Of het bekend is in wat voor wijk de asielzoekers worden opgevangen? Marieke Spruijt van basisschool De Walsprong vindt dat er minder kwetsbare buurten in Zaltbommel te vinden waren voor crisisnoodopvang. ,,Er zijn al de nodige problemen met overlast in de wijk en dan met name in de avond.”

Schrijnende situaties

Wie er naar de crisisnoodopvang in Zaltbommel komen, wat de samenstelling is van de groep, dat is tot op het laatste moment onduidelijk. Dat hangt van de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel af, laat een medewerker van het COA weten. Door grote drukte zijn daar schrijnende situaties ontstaan, zoals gebrek aan slaapplekken. In de sporthal in Zaltbommel hebben ze in ieder geval een bed, vier per kamer en geen stapelbedden. Er is apart sanitair voor mannen en vrouwen. Leefgeld krijgen ze niet, maar er is drie keer per dag een maaltijd, verzorgd door een plaatselijke cateraar. Er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig en de locatiemanager is altijd bereikbaar.