De Vaste Burcht maakt het mogelijk dat stellen zo lang mogelijk bij elkaar blijven

Het geeft maar aan hoe hard de verbouwing nodig was van de zorgcentrum in Rossum en hoe groot de behoefte is aan dit soort voorzieningen. Van de dertig appartementen zijn er tien geschikt voor echtparen, legde locatiemanager Moniek de Vries uit tijdens de officiële opening van De Eigenwaard, zoals de afdeling binnen De Vaste Burcht heet.

Een jaar en vier maanden

Ook De Vaste Burcht zelf heeft er twee woningen bij en telt daarmee nu 42 woningen. En dat is niet het enige wat de verbouwing van een jaar plus vier maanden vertraging door corona heeft opgeleverd. Ontmoetingsruimte Het Trefpunt is eveneens verbouwd, zodat de bewoners een mooie ruimte hebben gekregen waar ze samen kunnen komen. Maar het was best een zware periode, voor zowel bewoners als personeel. Want het was ‘een verbouwing terwijl de winkel open was’, aldus een van de sprekers. Moniek de Vries noemde het ‘in combinatie met corona een pittig jaar’. ,,Dit heeft impact op iedereen gehad.”

Groot belang

Maar het resultaat mag er wezen. Het gebouw is eigendom van corporatie De Kernen en de zorg in De Vaste Burcht is in handen van Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland, dat weer onder de vleugels hoort van Santé Partners. Volgens Gerjo Glaudemans, manager bij de laatstgenoemde organisatie, is het van groot belang dat stellen zo lang mogelijk bij elkaar blijven, ook als een van de vele tronies van dementie tussenbeide komt. In zijn ogen maakt De Vaste Burcht dat mogelijk met de uitbreiding van De Eigenwaard.