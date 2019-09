De vlag wappert, de klok luidt en het draaiorgel speelt: Zaltbommel heeft een nieuwe burgemeester

ZALTBOMMEL - Pieter van Maaren is donderdagmiddag geïnstalleerd als burgemeester van Zaltbommel. Hij staat te popelen om te beginnen. ,,Mijn handen jeuken en mijn ogen sprankelen.”

De vlag wapperde, de klokken van de Sint-Maarten luidden en het draaiorgel speelde een vrolijk deuntje voor de deur van het oude stadhuis op de Markt. Pieter van Maaren kreeg donderdag in Zaltbommel een hartelijk ontvangst. Hij is nu echt burgemeester van Zaltbommel.

Met de bus

Nadat plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Kees Metz de bijzondere raadsvergadering had geopend, sprak Commissaris van de Koning John Berends de genodigden toe. In de zaal zat ook een flinke delegatie uit Urk, de gemeente waar Van Maaren de afgelopen zeven jaar burgemeester was. Ze hadden er zelfs een bus voor afgehuurd.

Berends somde op waar Van Maaren in Zaltbommel allemaal mee te maken gaat krijgen: de versterking van de samenwerking met Maasdriel en de rest van de regio, de huisvesting van arbeidsmigranten, de balans tussen bedrijvigheid en leefbaarheid, maar ook drugscriminaliteit en ondermijning. Als het gaat om die laatste punten sprak Kees Metz de hoop uit dat Van Maaren in Zaltbommel niet zo vaak het landelijke nieuws zal halen als in Urk. ,,Ik verwacht dat het hier wat rustiger zal zijn.”

In het diepe

Maar Van Maaren is zeker niet van plan om het rustig aan te gaan doen. ,,Zwemmen in het diepe, daar leer je het meeste van", zei hij in zijn eerste toespraak als burgemeester. ,,Ik ga de komende tijd flitsbezoeken afleggen om de gemeente en de mensen te leren kennen.” Verder benadrukte hij het belang van samenwerking. Niet alleen met buurgemeente Maasdriel, maar ook met de regio. ,,En dan bedoel ik ook Den Bosch, waar Zaltbommel voor veel zaken op gericht is. Provinciegrenzen mogen hierin geen belemmering zijn.”

Als het gaat het gaat om de minder gezellige kanten van het burgemeesterschap is Van Maaren heel stellig. ,,Ondermijning, verstoringen van de openbare orde en ook brandstichting tolereer ik niet.”

Divers

Loco-burgemeester Adrie Bragt sprak Van Maaren ook nog toe, en spiegelde hem voor in wat voor een gemeente hij terecht is gekomen. ,,Het gebied en de bevolking zijn heel divers, je komt hier van alles tegen. En het is mooi om te zien hoe hier wordt samengewerkt.”

Nou kent Van Maaren de gemeente al wel, want zijn vrouw Ine komt uit Gameren. Het is zeker de bedoeling dat het gezin naar de gemeente Zaltbommel verhuist, maar wanneer is nog niet duidelijk.