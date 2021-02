De vlaggen gaan letterlijk uit in Velddriel

Politie Zaltbommel tast in duister na sabotage lantaarnpa­len

11 februari ZALTBOMMEL- De politie in Zaltbommel tast letterlijk en figuurlijk in het duister. Sinds enige tijd worden verschillende lantaarnpalen gesaboteerd aan de Kazemat, Tijningenplas en op het Bloemkeshof. Wie er achter de sabotage zit is nog onbekend.