De weidevogel heeft het ook in Rivierenland lastig: ‘Maar ik houd hoop’

Koninklij­ke Erepenning voor eeuweling OBK Well

9 oktober WELL - Muziekvereniging Oefening Baart Kunst (OBK) Well heeft zaterdagavond een Koninklijke Erepenning ontvangen. De onderscheiding is door burgemeester Henny van Kooten van de gemeente Maasdriel uitgereikt vanwege het honderdjarig bestaan van de vereniging.