De Zandmeren legt de lat heel hoog: het moet dé plek worden om te recreëren aan de Maas

Kerkdriel rouwt na overlijden van man (19) door dramatisch ongeluk met hakselaar: ‘Het komt erg dichtbij voor ons’

25 mei KERKDRIEL/MAREN-KESSEL - Kerkdriel is in rouw voor de 19-jarige man die vrijdagavond omkwam bij een dramatisch ongeluk met een landbouwmachine in Maren-Kessel. Voetbalvereniging D.S.C. uit Kerkdriel heeft zaterdag twee wedstrijden afgelast en houdt op zondag een minuut stilte voor de kampioenswedstrijd. ,,De vreselijke gebeurtenis komt ontzettend dichtbij voor onze spelers, die hem goed kenden”, zegt bestuurslid Bart Vries.