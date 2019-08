Deelnemers kunstroute Kunst Kiezel Klei slaan hun vleugels verder uit

Wie de atelierroute nog altijd ziet als een hobbymarkt waar knutselaars hun maaksels aan de man proberen te brengen, heeft iets gemist. Na achttien edities is het evenement dat niveau ontstegen. De kwaliteit van het aanbod staat tegenwoordig op een behoorlijk peil en kan zich in veel gevallen zelfs meten met dat van gerenommeerde kunstevenementen en galeries. Een viertal deelnemers gooit hoge ogen bij landelijke en internationale exposities en wedstrijden.

Zo is Anneke Klein (1957) uitgenodigd voor deelname aan de Internationale Biënnale van Moderne Textielkunst die dit keer wordt gehouden in Madrid. Met haar werk Sociaal dagboek van de stad hoopt ze daar een prijs in de wacht te slepen.

Oogappel

De niet-alledaagse creaties van de kunstenares worden gemaakt in haar weefatelier Oogappel aan de Kerkstraat 24 in Zaltbommel, waar ze tijdens de atelierroute laat zien wat ze kan.

Ellen van der Leeden (1967) is net terug uit Engeland, waar de Bossche glaskunstenares de felbegeerde Overseas Prize van het Britse glasgilde in ontvangst nam. Haar ontwerp voor een raam in een nieuw te bouwen Londens ziekenhuis viel bij de westerburen in goede aarde. Tijdens Kunst, Kiezel en Klei is haar werk te zien in een bedrijfsruimte aan de Valeton 27, op terrein De Wildeman.

Shanghai

Annita Smit (1966) maakt driedimensionale gevouwen papieren objecten. Zij reist binnenkort af naar Shanghai. Haar inzending De een is de ander niet werd door de Chinezen enthousiast ontvangen en krijgt daarom van 10 september tot 10 november een prominente plek op de International Paper Art Biennial. Wie haar dichterbij aan het werk wil zien, kan tijdens het Bommelerwaardse evenement een kijkje nemen in haar atelier in Pand 9, Van Heemstraweg-West 9 in Zaltbommel.

Annita's kunstcollega Erna van Lith (1961) uit Hedel zoekt de competitie wat dichter bij huis. Zij is in de race voor de Nederlandse Portretprijs 2019, waarvoor 1254 inzendingen door een vakjury werden beoordeeld. Haar portret van een oude man is een van de vijftig werken die op de shortlist belandden en die van 1 september tot en met 17 november worden geëxposeerd in Slot Zeist. Op de slotdag maakt de jury de winnaar bekend. Van Liths portretschilderijen en -tekeningen zijn tijdens de komende kunstroute te zien bij haar thuis: Hooiweg 9 in Hedel