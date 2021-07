Defensie schuift tot op de centimeter nauwkeurig nieuwe brandstofleiding onder ons door

Gesprek met inwoners Waarden­burg en Beesd om van oud en nieuw weer feest voor iedereen te maken

15 juli WAARDENBURG - De jaarwisseling in Waardenburg moet weer worden zoals die lang niet is geweest: rustig veilig én gezellig. Dat is de insteek voor een gesprek dat de gemeente West Betuwe wil aanknopen met de inwoners van het dorp. Ook met mensen uit Beesd wil de gemeente om tafel. In beide dorpen was het de afgelopen jaarwisseling erg onrustig.