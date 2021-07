Delen van gemeente Maasdriel nog langer aangewezen als veiligheidsrisicogebied

Jorritsma keert terug naar Zaltbommel, voor ‘haar’ jarige brug

19 juni De Martinus Nijhoffbrug over de Waal bij Zaltbommel ligt er 25 jaar. Annemarie Jorritsma, die als minister in 1996 de brug opende, keerde vrijdag terug naar de stad. Dit keer voor een foto-expositie over de jarige brug, die over een poosje een broertje krijgt.