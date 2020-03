Delicious danst, als corona het toelaat, verder in Mainstage Brabanthallen

Een jaar geleden stak Max Lips zijn ambities al niet onder stoelen of banken. Delicious was De Kreek in Kerkdriel ontgroeid en hij wilde een veel grotere versie van het evenement op poten zetten in Mainstage Brabanthallen in Den Bosch. Daar is het afgelopen jaar hard aan gewerkt en de kaartverkoop laat zien dat de liefhebbers er zin in hebben. ,,We hebben al 2500 kaarten verkocht, gigantisch, wat een animo”, aldus de deejay en organisator uit Rossum.