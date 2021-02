Delicious Festival in september in de herkansing in De Zandmeren

Het festival zou in maart 2020 worden gehouden in de Brabanthallen, maar sneuvelde als een van de eerste evenementen door corona. De tweede poging stond voor 5 september 2020 in De Zandmeren op stapel. Kon ook niet doorgaan. De eerste zaterdag van september moet nu toch gaan lukken, denkt Lips. De kaarten van vorig jaar zijn nog geldig.