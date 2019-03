Demi gaf hongerige filerijders op de A2 frikandellen: ‘Je kon er op wachten’

Bob Rommens uit Haaften was die dag een van de ‘slachtoffers’. ,,Hij belde vanuit zijn auto’’, zegt Saskia de Jongh. ,,Hij stond al een hele tijd in de file, had honger, maar was ons net voorbij gereden. Of ik iets had wat snel klaar was. De ballen gehakt liggen klaar in de jus, die kan ik zo komen brengen, zei ik. Sta ik bij zijn auto met die gehaktbal, kan hij alleen pinnen. Kom later maar een keer betalen, zei ik. Hebben we wel gelachen, hoor.’’



Terug in de snackbar opperde haar dochter Demi om gratis frikandellen uit te delen aan de gestrande automobilisten. ,,Bakker Bart heeft dat een keer gedaan met broodjes. Dat weet ik nog’’, zegt ze. ,,Iemand in het cafetaria vond dat we ze moesten verkopen, maar dan ben je zo opdringerig. Ik heb het wel eerst aan mijn ouders gevraagd. Het cafetaria is tenslotte van hun.’’ Bij pa en ma gingen de duimen onmiddellijk omhoog. Saskia: ,,Klap die frikandellen er in en aan de gang, zei ik.’’