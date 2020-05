Den Bosch belooft beterschap: ook Maasdriel wordt betrokken bij windmolenplan

Tot op heden is Maasdriel niet betrokken geweest bij de ‘Ontwerpvisie Energielandschap’ van de gemeente Den Bosch. Die visie maakt de komst van tientallen windmolens mogelijk, onder andere in de Rosmalense polder. En dat is recht in het zicht van inwoners van buurgemeente Maasdriel.

Betreuren

In de zienswijze schrijft Maasdriel het te betreuren dat er tot op heden geen ruggespraak is geweest. ‘De visuele impact van een windpark in de Rosmalense polder is aan de Gelderse zijde van de Maas groter dan aan de Brabantse zijde’. Ook zegt Maasdriel benieuwd te zijn naar ‘de transformatie tot een landschap met windturbines waarin ook de kernwaarden zoals openheid en leefgebied voor weidevogels behouden blijven'.

Begrijpen

In de reactie op de zienswijze schrijft Den Bosch de Maasdrielse zorgen te begrijpen. ‘We hebben als nadere voorwaarde opgenomen dat belanghebbende bewoners van aangrenzende gemeenten ook dienen te worden betrokken bij de omgevingsdialoog'. En over het landschap zegt Den Bosch dat er een apart traject komt waarin, op basis van onderzoeken, ‘alle belangen gezamenlijk worden beschouwd'.

Uitgesteld

Eigenlijk zou de Bossche politiek deze week over de windmolens discussiëren, maar afgelopen weekend werd duidelijk dat dit een maand wordt uitgesteld. Er liggen namelijk nog meer dan dertig onbehandelde bezwaarschriften op de plank en daar moet eerst naar gekeken worden. De Visie Energielandschap en de Regionale Energie Strategie, waarin de komst van vele windmolens is verankerd, komt dus pas in juni op de agenda.