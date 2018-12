Dertien keer brand: het was een drukke nacht voor brandweer en politie

WAARDENBURG - Met dertien brandmeldingen was het een drukke nacht voor politie en brandweer in Gelderland-Zuid. Vooral in het Rivierengebied is het traditioneel druk in aanloop naar de jaarwisseling. ,,Brakel, Ophemert en Waardenburg spannen dit jaar de kroon’’, zegt een woordvoerder van de meldkamer.

Verder waren er branden in Bruchem (twee), Dodewaard en Zuilichem. In die laatste plaats werd een aanhanger in brand gestoken. De drukke avond begon trouwens ook met een brandende aanhanger, in Culemborg. Of die is aangestoken, is volgens een persbericht van de politie niet duidelijk.

In Gameren lagen meerdere autobanden te branden, volgens de politie vermoedelijk aangestoken met vuurwerk. Een jongen kon door de politie staande gehouden worden, maar die gaf aan niets te kunnen zeggen over de brand. Andere jongens renden snel weg toen hulpverleners in de buurt waren.

Banden, pallets, vouwwagen

Vanaf 22.00 uur was het onrustig in Ophemert. Op de kruising van de Ganzenhof en de Groenestraat stond een groep mensen autobanden te verbranden. De brand werd geblust, maar na het vertrek van de hulpdiensten laaide het vuur weer op. Volgens de politie werden er tot diep in de nacht spullen verbrand. Ook in Brakel werden autobanden, maar ook pallets verband. In Vuren werd vermoedelijk vuurwerk een pand in gegooid. De brandweer kon voorkomen dat er brand uitbrak.

Aan de Zandweg in Waardenburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vouwwagen geladen met grote tractorbanden in brand gestoken. De vouwwagen stond bij het spoorwegviaduct ter hoogte van de Parallelweg in Waardenburg.

'Kost een hoop geld’

Brandweer en politie reden in de nacht van vrijdag op zaterdag van de ene plek door naar de volgende, voor weer een brandmelding. Voor een gewone nacht is dat druk, maar vaak gaat het deze dagen om de buitenbrandjes die in aanloop naar de jaarwisseling in deze regio worden gesticht. In de meldkamer kijken ze er al bijna niet meer van op.

,,Het is onderhand gewoon spielerei, jongeren gooien autobanden en troep op straat, dat wordt opgestookt en de brandweer en de politie kunnen het weer opruimen. Het kost de gemeenschap een hoop geld. Elke keer moet er zes man brandweer naartoe, gaat er politie naartoe, is er straatmeubilair kapot. Maar als de brandweer in Ophemert staat te blussen en in Varik rijdt iemand tegen een boom, dan hebben we dus wel een probleem.’’