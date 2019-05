Dertig sollicitanten burgemeesterspost Zaltbommel

Zaltbommel heeft ruime keuze als het gaat om kandidaten voor de post van burgemeester. Er hebben de afgelopen weken dertig personen gesolliciteerd. Het is een gevarieerd gezelschap. De jongste kandidaat is 34 jaar en de oudste 63. Twee hebben er al ervaring als burgemeester, en achttien sollicitanten zijn of waren wethouder. De overige kandidaten komen uit andere sectoren, zoals het bedrijfsleven, de overheid of de dienstverlening.

Politieke kleur

Ook de politieke achtergrond van de kandidaten is divers. Onder de sollicitanten zijn acht VVD’ers, zes CDA’ers, twee SGP’ers, vier sollicitanten zijn lid van de ChristenUnie, drie van de PvdA, één van D66 en één van GroenLinks. Vijf personen schaart de provincie onder de noemer ‘overig’.

Commissaris van de Koning John Berends gaat nu gesprekken voeren met een aantal kandidaten. Vervolgens bespreekt hij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Zaltbommel. Samen stellen zij de selectie van de sollicitanten vast waarmee de vertrouwenscommissie in gesprek gaat en de procedure vervolgt.

Begin juli is naam bekend

De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De gebeurt naar verwachting begin juli. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is. Dit moment staat gepland voor half september.

Rehwinkel vertrekt

De komst van een nieuwe burgemeester in de gemeente Zaltbommel vloeit voort uit het vertrek van Albert van den Bosch naar de Tweede Kamer, in het voorjaar van 2017. Peter Rehwinkel nam toen als waarnemer het stokje over. In het najaar van 2018 werd duidelijk dat Zaltbommel weer een vaste burgemeester krijgt.