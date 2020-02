Deze snelle boot versterkt de nationale politievloot

De mooiste dag in het leven van Phia en Peter viel middenin de evacuatie van de Bommeler­waard vanwege hoog water

3 februari HEDEL - In 1995 stonden de dijken in de Bommelerwaard op springen vanwege het hoge water in het rivierengebied. Maar het enige waar Phia (57) van Tuijl uit Hedel aan kon denken, waren haar ongeboren baby’s. Toen de bevalling onverwacht te vroeg inzette, reed ze In de nacht van 1 op 2 februari met echtgenoot Peter (62) over een donkere en stille A2 van Eindhoven naar het Carolusziekenhuis in Den Bosch.