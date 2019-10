DHL Zaltbommel komt op stoom voor de piek van het seizoen

Kopen via internet groeit nog altijd zo enorm dat pakketjesgigant DHL over een jaar of twee in Nederland weer een sorteercentrum moet bouwen van het formaat van Zaltbommel. Dat zegt Wouter van Benten, de grote baas van DHL Parcel Benelux. Het concern heeft nu drie van deze enorme distributiecentra in Nederland, in Zaltbommel, Amsterdam en Utrecht. En Zaltbommel is meteen de grootste van de Benelux.