Diamanten echtpaar Van Praag: ‘Ferry neemt nog altijd een bloemetje mee’

Verdachten ‘terreur­cam­pag­ne’ fruithan­del De Groot blijven vastzitten; waarschu­wing voor nieuwe rekruten

ARNHEM - Vier verdachten die vastzitten voor het plegen van een aanslag op een woning in Tiel – onderdeel van de bedreiging van fruitbedrijf De Groot uit Hedel – blijven in de cel. ,,Al was het maar als waarschuwing zodat andere jongeren het niet in hun hoofd halen om zich voor dit soort acties te laten rekruteren”, zegt de officier van justitie.

6 november