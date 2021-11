Diamanten paar Hein en Rina Busker; na drie keer verkering 60 jaar getrouwd

ZALTBOMMEL - ,,We ontmoetten elkaar op een danscursus in Utrecht. Het was geen liefde op het eerste gezicht, maar de liefde groeide daar”, vertelt Hein Busker (85) uit Zaltbommel. Hij is nog altijd gek op zijn vrouw Rina Busker - van der Poel (81). Op 18 november zijn ze 60 jaar getrouwd.

,,Ik vond dansles niet zo leuk, maar kwam het laatste half uur speciaal voor Rina”, vertelt Hein. ,,We hebben 3 jaar verkering gehad en toen zijn we getrouwd.” Hein en Rina trouwden op 9 november 1961 voor de wet en op 18 november voor de kerk in Werkhoven. Oorspronkelijk komt Rina uit Werkhoven. Hein is geboren in Amsterdam en is van schippersafkomst. Aan wal groeide hij op in Kockengen.

Schippersleven

,,Ik ben schipper en Rina voer in de beginjaren met mij mee. Dat hebben we acht jaar gedaan. Toen kregen we kinderen en zijn we in 1968 aan wal gegaan. Rina ging met de kinderen in Uithoorn wonen. Ik ben doorgegaan met varen, met een matroos”, vertelt Hein.

,,Toen onze dochters het huis uitgingen, ben ik gestopt met varen. Anders was ik altijd alleen onderweg en was Rina alleen thuis. Ik ben toen bij mijn broer gaan werken. Die had een bedrijf gekocht op de oude scheepswerf in Zaltbommel. We maakten bouwketen- en units en ik zorgde voor het meubilair. Ik woon nog altijd op die oude scheepswerf, maar het bedrijf is inmiddels overgenomen door anderen. Er zijn nog meer Buskers in Zaltbommel; mijn neven hebben Busker Hei- en Waterwerken.”

Iedere dag bezoek

Voetbal is Heins grote hobby. In Uithoorn zat hij in het voetbalverenigingsleven en nu volgt hij voetbal op televisie. ,,Rina deed vroeger aan bridge, maar sinds haar hersenbloeding gaat dat helaas niet meer”, vertelt Hein. ,,Ze zit in een verzorgingstehuis. Mijn dochters komen gelukkig iedere dag bij me langs. Om de beurt komen ze. Dat is uniek en fijn.”