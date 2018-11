Dictee door Abdelkader Benali: Team Readshop Kerkdriel wint Grote Digitaalstrijd met maar twee fouten

De organisatie van het dictee was in handen van de Bibliotheek Rivierenland en de businessclub Betuwe in Zaken. De Grote Digitaalstrijd heeft als doel om aandacht te vragen voor de laaggeletterdheid in het rivierengebied. Dat was voor Abdelkader Benali aanleiding om mee te werken. ,,Het thema gaat me aan het hart, want ik kom zelf uit een milieu van laaggeletterden", gaf hij als motivatie.