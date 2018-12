Diefstal bij Kasteel Neerijnen

update + video Klopjacht na woningover­val in Zaltbommel: politie schiet op drie daders, een persoon nog voortvluch­tig

2 december ZALTBOMMEL - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag meerdere keren geschoten op drie verdachten van een woningoverval in Zaltbommel. Een van de verdachten heeft daarbij schotwonden opgelopen in zijn been.