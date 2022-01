Diefstal van kerstfiguren uit tuin van woning voor verstandelijk beperkten in Zaltbommel zorgt voor verontwaardiging

ZALTBOMMEL - De diefstal en het vernielen van een opblaasbare sneeuwpop en een rendiertje met arrenslee uit en in de tuin van de groepswoning Bommelstein in Zaltbommel waar zo’n 25 mensen met een verstandelijke beperking wonen, leveren inmiddels tientallen verontwaardigde reacties op Facebook op.

De in Zaltbommel al jaren bekende verlichte sneeuwpop van zo’n twee meter hoog in de tuin aan de Bloemkeshof en de pas aangeschafte arrenslee werden in de nacht van oud naar nieuw door onbekenden meegenomen. De verlichting van de kerstfiguren en in de boom werd vernield.

Boos, teleurgesteld en verdrietig

,,Toen ik na de jaarwisseling ’s nachts na één uur wegreed was er niets aan de hand”, zegt Anne-Marie Elfrink die begeleider bij Bommelstein is. ,,Onze bewoners waren boos en teleurgesteld toen ze diefstal ontdekten. Je blijft van de spullen van een ander af. Een bewoner die voor het bijzondere kersttafereel in onze tuin zorgde en bijvoorbeeld altijd de lampjes aandeed, was erg verdrietig. Het was zijn dingetje. Ik ben zelf ook boos. Kom niet aan mijn bewoners!”

Quote Grote jongens hoor die dit geflikt hebben! iemand die op internet op het incident reageert

Elfrink zette de diefstal op internet. ,,Laf en wat een rotstreek”, reageert iemand op haar bericht. ,,Grote jongens hoor, die dit geflikt hebben”, schrijft een ander. Sommige mensen willen spontaan met een inzamelactie starten om nieuwe opblaasbare kerstfiguren voor de bewoners van Bommelstein te kopen. ,,Ik leg 20 euro in voor een nieuwe sneeuwpop. Wie doet er mee?”, vraagt iemand via het net.

Volledig scherm Het gestolen rendier met de kerstman aan de teugels is inmiddels weer terecht. © Eigen foto

Hartverwarmende reacties

Volgens begeleidster Elfrink zijn de reacties ‘hartverwarmend’. ,,Mensen denken en leven mee. Ik heb inmiddels begrepen dat het opblaasbare rendier met de arrenslee bij iemand in de tuin is gevonden. Het is wel kapot. De stekker is eraf geknipt”, zegt ze. ,,De grote sneeuwpop is nog niet terecht. Er heeft zich helaas nog niemand gemeld die na de jaarwisseling zaterdagnacht of -ochtend iets bijzonders in onze tuin heeft gezien.”