Diehard fans mogen minecraften in kasteel Loevestein

In de Schotse kamer van het kasteelcomplex staan tien laptops klaar wanneer rond elf uur de eerste liefhebbers binnenkomen: vooral kinderen tussen 8 en 15 jaar, in gezelschap van hun ouders. Op alle schermen is eenzelfde afbeelding te zien: Slot Loevestein, nagebouwd met Minecraft-blokjes. Aan de jeugd de gewichtige taak om in dit computerspel op zoek te gaan naar een code die aanwijzingen geeft voor een echte speurtocht in het kasteel.

Drentelen

Drie ervaringsdeskundigen staan klaar om een helpende hand te bieden, maar het lijkt of het spel voor de meeste deelnemertjes weinig geheimen heeft. Met grote behendigheid en rode wangen van concentratie storten ze zich op de zoektocht in de virtuele versie van 'Lego', de bouwstenenhit waarmee eerdere generaties opgroeiden.

Als de vaders en moeders na een poosje drentelen voorzichtig aandringen om 'nu het echte slot eens te gaan bekijken', toont de jeugd weinig animo. ,,Ze vinden dit veel leuker", vermoedt het echtpaar Smits uit Eindhoven. ,,Dat scherm, daar kan de werkelijkheid niet tegenop."

Verslingerd aan spel

De berichten rond het Minecraft-evenementje in Poederoijen bereikten mensen in het hele land. Nicole Six, moeder van de 11-jarige Josephine, komt ervoor uit Bussum. ,,Mijn dochter is zo'n grote fan", lacht ze, ,,ze draagt niet voor niets een trui met het woord Minecraft er op. Dat uurtje rijden heb ik er graag voor over."

Tante Marijke Roodnat woont in Barendrecht en wacht geduldig tot haar neefje Jelle (9) is uitgespeeld. ,,Ik heb hem voor zijn verjaardag een dagje-uit gegeven. Toen ik las over deze workshop, stond mijn besluit vast om hier naartoe te gaan. Hij is verslingerd aan het spel."

Prijsuitreiking

Ook moeder Dorette van der Veeken uit Den Bosch zit te wachten. ,,Via de Bankgiroloterij wonnen we toegangskaarten voor Loevestein", vertelt ze. ,,Mijn dochter Wies is twaalf en speelt dagelijks Minecraft. We wisten niet dat dit vandaag plaatshad, dus vielen we met onze neus in de boter. Ik ben bang dat we helemaal niet meer aan het kasteel toekomen."

Na afloop van de workshops volgt een prijsuitreiking. Die heeft betrekking op een wedstrijd die Loevestein samen met het Herwijnense themapark GeoFort organiseerde en die eerder werd gespeeld op de site van Geocraft. Jongeren werden uitgedaagd om het slot 'op te leuken met ramen, deuren en mooie gevels en het landschap aan te kleden'.