Dierenasiel doet beroep op Maasdriel

Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling vroeg Guido van Dieten, vice-voorzitter van het dierenasiel, donderdagavond aan Maasdriel om eenmalig 50.000 euro bij te dragen aan nieuwbouw op de huidige locatie in Bruchem. De schuur die er nu staat, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.

Steuntje is welkom

De plannen voor een nieuw gebouw zijn inmiddels concreet, meldde Van Dieten. Zelf heeft het dierenasiel ook wat geld gespaard en er zijn donateurs. Maar een financieel steuntje van beide gemeenten in de Bommelerwaard is zeer welkom, betoogde Van Dieten.

Met Zaltbommel lopen volgens hem inmiddels gesprekken over een af te sluiten lening. De Maasdrielse wethouder Erik van Hoften gaat nu ook met het asielbestuur in gesprek, zo zegde hij gisteravond toe. ,,Er ligt nu een concreet voorstel en een verzoek. Daar gaan we naar kijken.”

Geen extra geld

De portemonnee wil Maasdriel nu niet trekken. Tijdens de begrotingsvergadering werd gisteren sowieso geen extra geld uitgeven, op 10.000 euro voor de voortzetting van het project ‘Meer muziek in de klas’ na.

Na de financiële tegenvaller die Maasdriel onlangs te verwerken kreeg - er moest 6,7 miljoen euro schadevergoeding aan een projectontwikkelaar betaald worden - kan de gemeenteraad nu niet voor Sinterklaas gaan spelen.

Diep in de zakken

Wethouder Financiën Jan-Heide de Vreede zei donderdagavond nogmaals dat hij de beslissing van de rechter over deze miljoenenclaim enorm betreurt. ,,We moesten diep in onze zakken tasten. Ons weerstandsvermogen daalt hierdoor van ruim voldoende tot net boven de grens die we met elkaar hebben afgesproken. De komende tijd moeten we samen kijken hoe we dat gaan herstellen.”

De vijf Maasdrielse raadsfracties stipten de schadeclaim in hun algemene beschouwingen ook nog aan. Kort, en zonder een inhoudelijk oordeel, want de discussie over hoe dit heeft kunnen gebeuren volgt nog in december. Voor 15 januari moet Maasdriel beslissen of beroep wordt aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank.