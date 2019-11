Dierenbescherming heeft aangifte gedaan tegen paardenmarkt Hedel

Pelgrim Gilles volgt het spoor van Sint-Maar­ten

7 november ZALTBOMMEL Een 25 kilometer lange wandelroute langs zes Sint-Maartenskerken in de Bommelerwaard, het lijkt een hele afstand voor de pelgrimstocht die zondag voor het eerst wordt gehouden. Voor Gilles Cart-Lamy is het een afstand waar hij zijn hand niet voor omdraait. De 54-jarige Fransman loopt sinds 8 oktober het Sint-Martinuspad van Tours naar Utrecht, met dagelijkse etappes van 30 tot 40 kilometer. Zaltbommel was een van zijn laatste tussenstops.