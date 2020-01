Dierenbescherming: ‘Onnodig dierenleed door jacht op muskusrat'

Provincie wil uitzonde­ring maken voor geitenstal Brakel, maar gemeente beslist

30 januari ARNHEM/BRAKEL - De provincie Gelderland zal een eventuele legalisering van de geitenstal aan de Kooiweg in Brakel niet in de weg staan. De stal wordt gezien als een ‘knelgeval’, en daarom wil de provincie hiervoor een uitzondering maken op de geitenstop die sinds 2017 van kracht is. Het is uiteindelijk echter de gemeente Zaltbommel die beslist of de geiten aan de Kooiweg mogen blijven of niet.