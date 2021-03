Digitaal vrouwenontbijt: ‘Wie zich laat horen, kan iets veranderen’

‘Laat je stem horen'. Dat was maandag het thema van het Bommelerwaardse ontbijt ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag. Omdat een fysiek ontmoeting nu niet kan, was het een digitale bijeenkomst, georganiseerd door Stichting Kompas en de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel.

Onder het genot van een aan huis bezorgd ontbijt gingen de honderd aanwezige vrouwen in kleine groepjes met elkaar in gesprek. Ook gaf de Zaltbommelse leiderschapscoach Emmy de Vrieze een workshop. Want hoe doe je dat nou, je stem laten horen? En hoe zorg je ervoor dat je daar iets mee bereikt?

Balans tussen mannen en vrouwen

Volgens Anita Sørensen, de enige vrouwelijke wethouder in de Bommelerwaard, gaat het hier om een belangrijk thema. ,,Als klein meisje kwam ik op een school waar ik niet mee mocht doen aan handenarbeid. Dat was voor jongens en voor meisjes was er handwerken. Dat vond ik zo oneerlijk. Het was best spannend om dat aan te kaarten, maar ik heb het wel gedaan. Een jaar later had school het aangepast. Ik had mijn stem laten horen en dat had iets veranderd.”

Een verhaal dat Sørensen vooral vertelde om te inspireren. ,,Dit voorbeeld is veertig jaar oud en natuurlijk is er al veel veranderd. Maar als ik om me heen kijk, denk ik dat de balans tussen mannen en vrouwen beter kan. In de gemeenteraden maar ook in de Tweede Kamer. Denk eens na of je politiek actief wilt worden”, gaf ze de deelnemers aan het ontbijt mee. ,,En stem volgende week bij de verkiezingen op een vrouw.”