Dijk Zaaiwaard aangepakt na dreigende doorbraak in juli

Veel interesse voor waterber­ging De Drielse Motte en monument voor kasteel

KERKDRIEL - In aanwezigheid van alle betrokkenen is zaterdag waterberging de Drielse Motte officieel in gebruik genomen en monument De Asbergkamp onthuld, een replica in cortenstaal van de mottenburcht uit de 13e eeuw. In de loop van de middag kwamen de nodige belangstellenden het beeld bekijken.

17 oktober