Dijkoefening: 'Nu extreem laag water, maar dat kan snel omslaan'

,,Waar liggen de reddingsvesten?" Even klinkt er lichte paniek in de stem van een dijkwacht bij de opslagloods voor de dijkbewaking, op het terrein van de riool-waterzuivering in Zaltbommel. Aannemer Gebroeders Verhoeven uit Velddriel heeft net een melding gekregen van 'een gat in de dijk tussen Zuilichem en Brakel'. De melding was binnengekomen via Richard van Doorn, hoofd dijkpost in Zaltbommel. Samen met zo'n vijftig dijkwachten is hij in hoogste staat van paraatheid vanwege 'het hoge water op de Waal én de Maas'. Op zijn beeldscherm ziet hij precies de plaatsen in de Bommelerwaard waar problemen dreigen, zoals scheuren in de dijk, een wel of gat in de dijk.