Dijkversterking rivierengebied uitgesteld, het geld is op

Met de boot van Zaltbommel naar The Passion in Dordrecht

14 maart ZALTBOMMEL - Over het water van Zaltbommel naar The Passion in Dordt. Dat is het idee waar Danny Hakvoort op kwam. Hakvoort, coördinator familiepastoraat bij de Heilige Franciscusparochie, bedacht dat een boottocht over de Waal een mooie manier is om mensen uit de streek tijdens Pasen met elkaar in contact te brengen.