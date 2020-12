Dode bij ernstig ongeluk met drie auto’s op N322 in Zaltbommel

Zieke puber Anemone nam regie in eigen hand en leeft dankzij 'stoere Amerikaan'

20 december ZALTBOMMEL - Het was een keuze van leven of dood, met slechts 25 procent kans op een goede afloop. Haar ouders vonden het spannend, maar Anemone Arntz zette vastberaden door. Hoewel nog een puber, nam ze de regie over haar zieke lijf in eigen hand. ,,Zo wilde ik niet meer verder."