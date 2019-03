Dode gevonden in Brakel, politie doet onderzoek

UPDATE + VIDEO Politie massaal in Ammerzoden na woningover­val: dader(s) ontkomen

8:03 AMMERZODEN - De politie is woensdagavond groots uitgerukt voor een woningoverval aan de Hogesteeg in Ammerzoden. Ook cirkelde er in de nacht van woensdag op donderdag een politiehelikoper boven de plaats.