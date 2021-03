Dode gevonden op openbare weg in Velddriel

VIDEO De Poorterij krijgt weer volk over de vloer: ‘Het feest van de democratie is voor ons extra feestelijk’

17 maart ZALTBOMMEL - Eindelijk komen er weer bezoekers in theater De Poorterij in Zaltbommel. Al is het dan maar om te stemmen voor de Tweede Kamer. Maar directeur Ivo van Harmelen is er al heel erg blij mee dat er op verkiezingsdag weer van 's morgens vroeg tot in de avond mensen over de vloer komen. ,,We missen de dynamiek hier enorm. Het feest voor de democratie is voor ons extra feestelijk.”