Dodelijk ongeluk in Zaltbommel, bestuurder rijdt door

Minister na ophef Gomarus: School kan huwelijk wel alleen iets voor hetero’s vinden, maar lhbti’er afwijzen mag niet

26 mei Scholen die het huwelijk voorbehouden vinden aan heteroseksuele koppels, overtreden niet per definitie de nieuwe wet over het lesgeven in ‘burgerschap’. Tegelijkertijd mag een school homoseksualiteit niet afwijzen. Dat antwoordt demissionair onderwijsminister Arie Slob op vragen van de Tweede Kamer.