Doerak, de Post-it van de pleziervaart, maakte van Eista Werf Nederhemert de grootste jachtenbouwer van het land

Help! De appeltaar­ten­bak­kers van De Harmonika moeten nee verkopen; er is niet aan meel te komen

ZALTBOMMEL/HEDEL - Wie kent ze niet? De fameuze appeltaarten van De Harmonika in Zaltbommel. Wereldberoemd in de hele Bommelerwaard. We zullen het voorlopig even zonder moeten doen op een zonnig terras of tijdens een verjaardag. De Harmonika heeft nog voor een paar dagen meel en dan is het op. Hoe hamsterwoede de bakkers dwarszit. ,,We moeten voor het eerst nee verkopen.”

29 maart