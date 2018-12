Dorpsfilm oud-Maasdriel: gewone beelden die over aan halve eeuw bijzonder zijn

Dik twee jaar is er aan gewerkt: de dorpsfilm over de oude gemeente Maasdriel, die voor de herindeling van 1 januari 1999 bestond uit Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel en Alem. Opdrachtgever is het Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel, dat al meer dan een halve eeuw bestaat. ,,In de jaren ‘50 en ‘60 zijn in Maasdriel dorpsfilms gemaakt over de dagelijkse gang van zaken op straat”, legt secretaris Rini van Houten uit. ,,Films waar iedereen graag naar kijkt, toen en nu nog steeds. Na al die jaren ontstond de discussie of er niet weer eens een nieuwe film moest komen.” Met geld van de stichting is die klus nu geklaard. Maandagavond is hij voor de eerste keer te zien.