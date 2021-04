Dorpsraad Alem baalt: Alems kerkje mogelijk in de verkoop

ALEM - Er zijn plannen om het Odradakerkje in Alem te verkopen. CDA-raadslid Peter van Boxtel, zelf inwoner van Alem, wil van burgemeester en wethouders van Maasdriel weten of het klopt wat hij van de dorpsraad van Alem heeft vernomen. De dorpsraad wilde er op proef culturele activiteiten houden en baalt nu die kans verkeken lijkt.

Quote Een proeftijd van vijf jaar zou uitwijzen of het haalbaar is om het kerkje te gebruiken voor lezingen en exposities Gerard van Mook, voorzitter Dorpsraad Alem De gemeente is eigenaar van het rijksmonument. Het voormalige hervormde kerkje was tot november 2020 in gebruik bij het Dakpannenmuseum, maar die heeft de collectie elders ondergebracht en met ingang van april 2021 de huur opgezegd. De inwoners van Alem zouden worden betrokken bij het vinden van een nieuwe invulling van het gebouw. Verkoop van het kerkje zou daar volgens Van Boxtel haaks op staan.

Voorzitter Gerard van Mook beaamt dat de dorpsraad er sinds al heel wat tijd in heeft gestoken om het kerkje een nieuwe functie te geven. ,,De vereniging Erfgoed Alem, het dorpshuis en het Soepenfestival hebben we er bij betrokken. We hebben wethouder voorgesteld om het kerkje te gebruiken voor activiteiten als lezingen en exposities. Een proeftijd van vijf jaar zou uitwijzen of het haalbaar was. We wilden het kerkje voor een symbolisch bedrag huren, maar de gemeente wil ons dezelfde huur laten betalen als het Dakpannenmuseum. Dat vinden we te veel.”

Zeer teleurgesteld

Van meet af aan heeft wethouder Erik van Hoften laten weten dat verkoop een optie was, zegt Van Mook. ,,Daar blijft hij aan vasthouden. We hebben laten weten dat we zeer teleurgesteld zijn. Er waren veel mensen die er de schouders onder wilden zetten. En nu is er blijkbaar een aspirant-koper.”

Maasdriel heeft recent aangegeven hoe de gemeente om wil gaan met de 21 kerkgebouwen. De Odradakerk moet ‘ingrijpende aanpassingen’ ondergaan om het een nieuwe functie te geven, staat in de visie. Het gebouw is overigens in prima staat, maar duurzaam is het gebouw niet bepaald. De ramen hebben enkel glas, de wanden, de vloer en het dak zijn niet geïsoleerd en het gebouw is daardoor in de winter niet te gebruiken.

Sloopplannen

Aan het einde van de oorlog raakte het kerkje zwaar beschadigd. Sindsdien is het gebouw niet meer als kerk in gebruik. Er waren aanvankelijk sloopplannen, maar in 1962 heeft de gemeente het kerkje gerenoveerd. Daarna heeft het verschillende functies gehad. Zo was er een klokkenmuseum gevestigd, diende het als bezoekerscentrum voor de Natuurwacht Bommelerwaard en was het een kunstgalerie. En de laatste jaren was het dus het Nederlands Dakpannenmuseum.