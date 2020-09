De Zaltbommelse raadscommissie vergaderde over de voortgang van de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarvoor zijn een jaar geleden de spelregels vastgesteld. Die moeten ervoor zorgen dat uiterlijk in 2025 arbeidsmigranten niet meer in groepjes in reguliere huizen wonen, maar in accommodaties voor maximaal 150 personen aan de rand van de kernen, of op het erf van de tuinder.