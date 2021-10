Drie Amsterdammers aangehouden: ‘Speelden sturende rol’ bij afpersing fruithandel De Groot

Burgemees­ter Maasdriel vraagt tijd voor onderzoek discutabe­le gronddeal

KERKDRIEL/AMMERZODEN - Zorgvuldigheid gaat wat burgemeester Henny van Kooten boven snelheid bij een onderzoek naar de omstreden deal met landbouwgrond in Ammerzoden. PvdA/GroenLinks en de VVD hadden gewild om de kwestie meteen in de raad te bespreken. Van Kooten wil de kwestie echter eerst goed beoordelen. ,,In de vragen is sprake van handel met voorkennis en oplichting. Misschien is het wel een integriteitskwestie?”

15 oktober