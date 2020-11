Drie fikse windmolens tussen A2 en Hoenzadriel? Dat is nog lang niet zeker

HOENZADRIEL/KERKDRIEL - Het is nog maar de vraag of er drie windmolens bij Hoenzadriel komen. Maar of de inwoners van het dorp opgelucht aan 2021 kunnen beginnen, is ook nog lang niet zeker.

Als de raad van Maasdriel op 25 november ‘nee’ zegt tegen het plan dat bepaalt waar de molens komen te staan, kan dat ernstige consequenties hebben voor het initiatief van energiecoöperatie Bommelerwaar en ontwikkelaar Greentrust. Misschien zijn de tegenstanders in het dorp opgelucht, het kan maar zo zijn dat de inwoners van Maasdriel veel geld mislopen uit de opbrengsten van de opgewekte stroom.

Kiezersbedrog

Dit is er aan de hand: in een buitengewoon fel debat zei VVD’er Ko Hooijmans deze week dat hij de kiezers niet wil bedriegen. ,,In ons verkiezingsprogramma staat dat we tegen windmolens zijn. Daar houden we ons aan.” De VVD wacht liever op alternatieven als waterstof en kernenergie.

Nou geven de drie zetels van de VVD niet de doorslag, maar met de zes van het CDA erbij wordt het al een heel ander verhaal. Dan zijn er 10 voor en 9 tegen. Waar de VVD op hoopt - en misschien al weet - is dat er ook bij Samen Sterk Maasdriel één, misschien meer, raadsleden windmolens ook niet zien zitten, of de locaties niet. CDA en SSM hadden bij de start van hun ‘regeerperiode’ vastgelegd nooit aan windmolens te zullen beginnen.

Ieder voor zich

Hooijmans gaat 25 november om hoofdelijke stemming vragen, wat inhoudt dat het voor de raadsleden ieder voor zich is. Als fractie één geluid laten horen, is dan niet meer vanzelfsprekend.Dat betekent dat het 10 tegen, 9 voor kan worden.

Het CDA is niet mordicus tegen windmolens, maar staat er ook niet bij te juichen. De partij ging in maart 2019 overstag om twee redenen: de inwoners van Maasdriel zouden delen in de opbrengst van de molens. En als Maasdriel niet zou meewerken, zou de provincie Gelderland de initiatiefnemers ter wille zijn. Het resultaat: wel molens, geen financieel voordeel voor de inwoners.

Strak langs de snelweg

Waar het CDA het meest mee zit, is dat de molens niet parallel aan de A2 komen te staan, strak langs de snelweg. Eén wel, maar molen twee en drie niet. De laatste staat gepland op 300 meter van de A2 langs de Hoenzadrielsedijk. Daarmee gaat ‘mooi, ongeschonden landschap’ verloren, zoals CDA’er Antwan van Doorn het zei. De molens moeten pal langs de A2 komen te staan, wil het CDA, in het verlengde van de windturbines bij Zaltbommel.

Blijft Hoenzadriel dan windmolenvrij? Dat is niet zeker, want er komen beslist ergens in de gemeente molens te staan, daar komt Maasdriel niet onderuit.

Minder subsidie

Het afblazen van het bestemmingsplan betekent wel vertraging. En de kans is groot dat Bommelerwaar en Greentrust volgend jaar minder subsidie krijgen dan waar ze nu op hadden gerekend. ,,Het is een gegeven dat deze subsidie voor wind elk jaar minder wordt”, legt wethouder Erik van Hoften uit. Met een lagere bijdrage valt het huidige financiële plaatje in duigen.