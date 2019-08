Drie maanden cel voor mishandeling om ‘te dure’ sigaretten

Grond met mogelijke munitieres­ten verwijderd van bouwloca­tie in Well

1 augustus WELL - Op het voormalige korfbalveld aan de Maaijenstraat in Well is grond verwijderd die mogelijke munitieresten bevat. Dat gebeurde in opdracht van de gemeente Maasdriel. Er zijn woningbouwplannen op deze plek in het dorp.