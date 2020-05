Drie meter breed fietspad langs de weg van Well naar Kerkwijk, maar zonder verlichting

De werkzaamheden aan de provinciale weg N832 (Weigraaf, Molenachterdijk, Walderweg, Molenveldweg) staan voor 2021 op de agenda. De provincie Gelderland gaat de aanpassingen combineren met groot onderhoud. Nog dit jaar, zo is het streven, moet een begin worden gemaakt met het doortrekken van de Maas-Waalweg naar de Molenachterdijk, even ten westen van Den Eelder. Die ingreep, waar jarenlang over is gesproken, verlegt de verkeersstromen in dit deel van de Bommelerwaard behoorlijk. Vandaar dat de aanpak van de weg van Well via Kerkwijk naar Gameren ook niet langer kan wachten.

Filmpje

De provincie heeft een animatie laten maken, een filmpje dat duidelijk maakt hoe de N832 er uit komt te zien. Duidelijk is dat de kruising van de Bernseweg en de Weigraaf niet wordt aangepast, zoals de gemeente Maasdriel zo graag had gewild. De provincie trok daar de stekker uit omdat het volgens Arnhem veel te duur zou worden. Met het verleggen van de route voor doorgaand verkeer had Maasdriel de verkeersdrukte door Ammerzoden sterk willen beperken.

Volledig scherm Dit had de gemeente Maasdriel heel graag anders gezien: de kruising van de Bernseweg en de Weigraaf bij Well wordt in 2021 nauwelijks aangepast. © Provincie Gelderland/Studio D

Vanaf dit kruispunt komt aan de rechterkant wel een breed fietspad te liggen. Dat sluit bij de kruising met de Uilecotenweg en de Achterdijk aan op het bestaande fietspad. En dat fietspad wordt vanaf dat punt tot aan de rotonde bij de Molenstraat in Kerkwijk flink verbreed. De rotonde bij het voormalige gemeentehuis krijgt een facelift en dat geldt ook voor de kruising van de Molenveldweg en de Middelstraat, ter hoogte van de varkenshouderij. Die laatste ingreep is overigens niet op de animatie te zien.

Volledig scherm Zo komt de rotonde bij het voormalige gemeentehuis in Kerkwijk er uit te zien. Het verbrede fietspad krijgt bovendien een kleurtje. © Provincie Gelderland/Studio D

Fietspad wordt niet verlicht

De provincie gaat het fietspad niet verlichten, alleen op de kruisingen. Daar was door omwonenden wel op aangedrongen, omdat het een route voor scholieren is. Volgens de provincie komt een fietspad pas vanaf 1500 fietsers per dag in aanmerking. Er zijn op de route 500 fietsers geteld. Ook wordt de snelheid tussen Kerkwijk en Gameren niet verlaagd naar 60 kilometer. Die maximumsnelheid geldt wel tussen Kerkwijk en Well.

Spreekuur