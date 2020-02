Drie musea claimen échte boekenkist Hugo de Groot: ontrafelt dit tv-programma het raadsel?

Historisch Bewijs, een programma van AvroTros, draait om relieken uit de Nederlandse historie, stille getuigen van de geschiedenis waar nooit eerder goed onderzoek naar is gedaan. Zijn ze wel echt? Na het zwaard waarmee Johan van Oldenbarnevelt is onthoofd, de verfzakjes van Rembrandt en de zilveren schaal van Piet Heyn is de boekenkist van Hugo de Groot aan de beurt. Die staat in het Rijksmuseum én in Slot Loevestein én in museum Prinsenhof.