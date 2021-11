Drielse Vertellingen over de geschiedenis van Sinterklaas in Kerkdriel

Afhaalpunt medicijnen in Zonnelied Ammerzoden; verbouwing Gelre's End voor komst apotheek en huisartsen

AMMERZODEN - Apotheek De Maasbloem opent op 1 december een afhaalpunt voor medicijnen bij de receptie van Het Zonnelied in Ammerzoden. Dat gebeurt in aanloop van de verhuizing van de apotheek naar dorpshuis Gelre’s End in Hedel.

18 november