Dringen bij Kom in de Kas in Zuilichem: meer bezoekers dan ooit

Zaltbommel­se ateliers voortaan op vaste zondagmid­da­gen open

10:58 ZALTBOMMEL - Kunstrondje Zaltbommel is een nieuw initiatief van kunstenaars in de binnenstad. Elke eerste zondag van de maand, tussen 13.00 en 17.00 uur, zijn hun ateliers vrij toegankelijk. De primeur is zondag 7 april.